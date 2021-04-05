На Донбассе погиб украинский военный

Военный погиб под обстрелом у Авдеевки. Фото: "Смотри"

5 апреля под обстрелом погиб военнослужащий ВСУ.

"Сегодня, 5 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций украинских защитников, неподалеку Авдеевки. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось", - говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток".

Украинские войска открыли огонь в ответ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина вскоре представит новые договоренности по Донбассу

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

В воскресенье во время прохождения службы в зоне ООС погиб младший сержант Андрей Горластый. Об этом сообщает Волынская ОГА "К сожалению, за последние 2 дня во время прохождения службы погибли 2 бойца, родом из Волыни".