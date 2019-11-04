На Донбассе погиб полицейский

Владимир Стецюк служил в районе ООС последние полтора года. Фото: media.slovoidilo.ua

47-летний майор полиции Владимир Стецюк погиб на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил.

ЧП произошло на блокпосту "Лисичанск-Горное", сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Погибший служил в районе ООС последние полтора года.

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"Полицейский прошел путь от сержанта до майора, а последние полтора года исполнял службу в составе роты патрульной полиции особого назначения" Тернополь ". Вместе с собратьями неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм ", - отметили в ведомстве.

3 ноября один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе.