На Донбассе погиб еще один украинский воин

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ. Фото: "УНИАН"

18 марта вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийского вооружения и автоматического оружия украинские позиции неподалеку от Южного.

В результате вражеского обстрела украинский воин из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение, сообщает оперативно-тактическая группировка "Север". Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но жизнь спасти не удалось.

"На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

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На Донбассе 11 марта тяжело ранили военнослужащего из состава Объединенных сил. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти жизнь не удалось. С начала года Украина потеряла более 11 защитников. Они погибли от пуль российских снайперов или российских мин.