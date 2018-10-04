На Донбассе погиб айдаривець "Скиф"

36-летний Олэксий "Скиф" Влодарський родом из Житомирской области

2 октября недалеко от поселка Крымское Луганской области снайпер боевиков застрелил Олэксия Влодарского, позывной "Скиф".

36-летний военнослужащий служил в батальоне "Айдар" 53-й бригады. Родом из поселка Гранитное Малинского района Житомирской области. На войне воевал более двух лет.

В мирном жизни работал машинистом экскаватора.

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"Снайперская пуля оборвала жизнь моего маленького брата. Плачу и не нахожу места. Лешка, наш малыш, сердце разорвалось на куски от боли и потери. Вечная память герою", - написал в Facebook волонтер Сергей Юрчень.

У Олэксия остались сестра и брат.

"Скиф" стал первой потерей ВСУ в октябре.

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