На Донбассе погиб айдаривець "Скиф"

 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1134
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 702
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1116
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 513
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1962
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 10953
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4671
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2034
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 918
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
6
14
6
12
17
Показали новые куртки ВСУ по импортным образцам
Показали новые куртки ВСУ по импортным образцам
Показали ликвидированного боевика с ЛНР
Показали ликвидированного боевика с ЛНР
Показали зрелищные тренировки подразделения ССО в Карпатах
Показали зрелищные тренировки подразделения ССО в Карпатах
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою &quot;оффшорную зону&quot; в Луганской области
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою "оффшорную зону" в Луганской области
Показали ликвидированного снайпера Харзу из банды ДНР
Показали ликвидированного снайпера Харзу из банды ДНР
Видео
Все видео
Враг стал более агрессивнее - показали видео ночного боя на Светлодарской дуге
Враг стал более агрессивнее - показали видео ночного боя на Светлодарской дуге
Показали модернизированные танки ВСУ
Показали модернизированные танки ВСУ
Поврежденная "посылка", транспортные средства и террористы: украинская аэроразведка показала точный удар
Поврежденная "посылка", транспортные средства и террористы: украинская аэроразведка показала точный удар
Боевики зарядили с "Града" по своим позициям: эпическое видео
Боевики зарядили с "Града" по своим позициям: эпическое видео
Подорвались на растяжке боевиков: мальчик рассказал подробности трагедии в Горловке
Подорвались на растяжке боевиков: мальчик рассказал подробности трагедии в Горловке
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 252
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1206
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5121
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9540
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1161
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
четверг, 04 октября 2018 07:58

На Донбассе погиб айдаривець "Скиф"

  Комментировать
  36-летний Олэксий "Скиф" Влодарський родом из Житомирской области
36-летний Олэксий "Скиф" Влодарський родом из Житомирской области

2 октября недалеко от поселка Крымское Луганской области снайпер боевиков застрелил Олэксия Влодарского, позывной "Скиф".

36-летний военнослужащий служил в батальоне "Айдар" 53-й бригады. Родом из поселка Гранитное Малинского района Житомирской области. На войне воевал более двух лет.

В мирном жизни работал машинистом экскаватора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики обстреляли Мариупольское направление из тяжелого вооружения

"Снайперская пуля оборвала жизнь моего маленького брата. Плачу и не нахожу места. Лешка, наш малыш, сердце разорвалось на куски от боли и потери. Вечная память герою", - написал в Facebook волонтер Сергей Юрчень.

У Олэксия остались сестра и брат.

"Скиф" стал первой потерей ВСУ в октябре.

Помним: имена всех воинов, погибших в сентябре на Донбассе

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе погиб айдаривець "Скиф"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Норвежский путешественник стал доктором украинского университета

Самое читаемое
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 40610
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 39415
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 38557
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 28741
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 25164
Донбасс
Показали новые куртки ВСУ по импортным образцам
Показали новые куртки ВСУ по импортным образцам
6
 Просмотров: 9370
Российский актер Пашинин рассказал, что ему грозит в Украине
Российский актер Пашинин рассказал, что ему грозит в Украине Просмотров: 2052
Путин проигнорировал слова Курца о Донбассе
Путин проигнорировал слова Курца о Донбассе Просмотров: 2466
Боевики обстреляли Мариупольское направление из тяжелого вооружения
Боевики обстреляли Мариупольское направление из тяжелого вооружения Просмотров: 117
Украинские десантники получат американские парашюты
Украинские десантники получат американские парашюты Просмотров: 2232
Больше всего комментируют
146
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
10
Винник назвал Майдан искусственным
4
У Кремля угрожают взорвать авто
3
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
Голосов: 31508
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua