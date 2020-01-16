На Донбассе погиб 24-летний солдат Алексей Кучкин - снайпер оккупантов попал в лицо

Старшему солдату Алексею Кучкину было 24 года

15 января вследствие обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановэ получил пулевое ранение головы старший солдат 24-летний Алексей Кучкин.

Он служил старшим стрелком механизированного батальона в 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирка. Родом из Харьковщины

"Алексей дежурил, ожидая врага. И хотя был в средствах защиты, коварный российский снайпер сделал свое подлое дело - попал защитнику Украины в лицо. Собратья пытались быстро эвакуировать Алексея, доставив в больницу, однако, к сожалению, чуда не произошло. Защитник умер...Мы искренне сочувствуем родным Алексея и просим прощения за то, что не уберегли...", - говорят в бригаде.

Старший солдат Кучкин три года служил в рядах Вооруженных сил Украины. Месяц назад женился. От первого брака имеет сына-школьника.

В тот же день снайпер оккупантов застрелил 24-летнего Алексея Василевского, бойца "Штаба национальной защиты".