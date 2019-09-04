На Донбассе погиб 21-летний боец королевской бригады

В зоне ООС погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила 21-летний Богдан Ховалко.
Об этом около полуночи сообщили на странице Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий.
Родом из села Ланы Пустомытовского района Львовской области.
Обстоятельства, место и время гибели бойцы пока неизвестны.
В 15:30 (время уточняется) с ним прощаться на проспекте свободы возле памятника Т. Шевченко во Львове.
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