На Донбассе подорвалася грузовик - есть погибший

Один военный погиб. Фото: 112

5 января в районе населенного пункта Хутор Вольный Луганской области взорвался грузовик ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил.

Грузовик наехал на неизвестное взрывное устройство. Это могла быть противотанковая мина ТМ-62. Автомобиль осуществлял мероприятия логистического обеспечения, сообщает пресс-центр ООС.

Один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

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На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

За прошедшие сутки, 3 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.