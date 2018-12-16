На Донбассе под обстрел боевиков попал мирный житель

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: News-front

На Донбассе сегодня российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В частности, враг совершил обстрелы с миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка - на Донецком направлении.

Также зафиксировано обстрел российскими оккупантами из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении, в результате которого одно гражданское лицо получило ранения ", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих в течение текущих суток нет.

До окончания действия военного положения Украины получит более 200 единиц техники. Такое заявление сделал министр обороны Украины Степан Полторак.