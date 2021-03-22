На Донбассе отремонтировали 1,5 тысячи домов мирных жителей

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские спасатели отремонтировали более 1,5 тысячи домов мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые пострадали от обстрелов.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС. Уточняется, что в 2021 году ремонтные работы еще не начинались.
"Обычно они проводятся летом - с середины июня до второй половины августа", - говорится в сообщении.
Согласно информации штаба ООС, в прошлом году было отремонтировано 982, а всего за время ООС - 1516 объектов.
"Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на ротационной основе летом ремонтируют дома местных жителей в прифронтовых поселка Донетчины и Луганщины", - подчеркнули в штабе ООС.
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Украина стремится к решению ситуации в Донбассе дипломатическим путем, но в ближайшие 15 лет нужно быть готовыми к полномасштабному конфликту. Военные конфликты "всех со всеми" в мире будут продолжаться по меньшей мере до 2035 года и Украине не удастся остаться в стороне.
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