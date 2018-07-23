На Донбассе от удара молнией погибли люди

В Харцызске погибли два человека от удара молнией. Фото: Цензор.НЕТ

В оккупированном российскими наемниками-боевиками Харцызске (Донецкая область) от удара молнии погибли два человека.

Это случилось 22 июля, в 18:40 на площадке возле бывшего кинотеатра "Русь", передает так называемая пресс-служба "МЧС" ДНР.

"В результате попадания молнии в группу людей, которые находились во время грозы на улице, погибли два человека. Одна из них ребенок, девочка 2011 года рождения и женщина 1986 г.р. - жители города Харцызск. Мужчина 1984 г.р. госпитализирован в терапевтическое отделение центральной больницы", - сказано в сообщении.

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