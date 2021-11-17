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На Донбассе оккупанты палят из запрещенного вооружения - есть раненые

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На Донбассе оккупанты палят из запрещенного вооружения - есть раненые
В зоне ООС ранены трое бойцов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение текущих суток, 17 ноября, российские боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Семь из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате действий врага трое украинских военных получили ранения, сообщил прес-сцентр ООС в Facebook.

"Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты били из минометов разного калибра в направлении Невельского, Новоалександровки, Золотого-4.

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Вблизи населенных пунктов Кряковки и Прицепиловки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм. В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Позиции у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

Также в Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата с пересечением линии столкновения. Вероятно, "Орлан-10".

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе.

12 ноября русские наемники восемь раз нарушили режим тишины. Один воин получил огнестрельное ранение.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев получили ранения, несовместимые с жизнью.

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17
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