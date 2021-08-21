На Донбассе невозможно провести выборы - ЦИК

В ЦИК заявили о невозможности выборов на Донбассе. Фото: ЦИК

В некоторых территориальных общинах Донецкой и Луганской областях проведение местных выборов 31 октября невозможно.

Центральная избирательная комиссия получила ответы от военно-гражданских администраций обеих областей. В них говорится о продолжающихся обстрелах со стороны оккупантов.

Речь идет о 18 сельских, поселковых и городских территориальных общинах. 10 из них в:

Бахмутском,

Волновахском,

Мариупольском,

Покровском районах Донецкой области.

Еще 8 в:

Северодонецком,

Счастьинском районах Луганской области.

Незаконные вооруженные формирования, несмотря на режим прекращения огня, продолжают обстрелы почти по всей линии разграничения.

Наблюдатели зафиксировали тяжелое вооружение, которое размещено в нарушение линий отвода.

Враг осуществлял прицельные обстрелы возле населенных пунктов, а также применял дистанционное минирование и поджигал сухостой возле позиций ВСУ.

Учитывая это обстоятельства, обеспечить безопасность жителей регионов невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может стать мачехой для оккупированных территорий

Владимир Зеленский в интервью заявил, что тот, кто считает украинцев единым народом с россиянами, должен уезжать из Украины.