На Донбассе невозможно провести выборы - ЦИК

В некоторых территориальных общинах Донецкой и Луганской областях проведение местных выборов 31 октября невозможно.
Центральная избирательная комиссия получила ответы от военно-гражданских администраций обеих областей. В них говорится о продолжающихся обстрелах со стороны оккупантов.
Речь идет о 18 сельских, поселковых и городских территориальных общинах. 10 из них в:
Бахмутском,
Волновахском,
Мариупольском,
Покровском районах Донецкой области.
Еще 8 в:
Северодонецком,
Счастьинском районах Луганской области.
Незаконные вооруженные формирования, несмотря на режим прекращения огня, продолжают обстрелы почти по всей линии разграничения.
Наблюдатели зафиксировали тяжелое вооружение, которое размещено в нарушение линий отвода.
Враг осуществлял прицельные обстрелы возле населенных пунктов, а также применял дистанционное минирование и поджигал сухостой возле позиций ВСУ.
Учитывая это обстоятельства, обеспечить безопасность жителей регионов невозможно.
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Владимир Зеленский в интервью заявил, что тот, кто считает украинцев единым народом с россиянами, должен уезжать из Украины.
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