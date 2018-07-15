На Донбассе неизвестные в очередной раз повредили авто волонтера

Злоумышленники разбили окна машины известного волонтера. Фото: Facebook

На Донбассе неизвестные разбили окна в авто волонтерки Анны Домбровской.

Инцидент произошел в ночь на 14 июля. Об этом рассказала сама пострадавшая в Facebook.

Злоумышленники разбили стекло в обоих дверях автомобиля.

"Вот так и работаем ... Сегодня ночью неизвестные разбили стекло в обоих дверях в бусике VW T4, на котором я развожу газеты по прифронтовых городах и селах. Пока заклеила окна пленкой. Буду искать стекло. Две недели назад уже была атака на бусик - неизвестные ножом пробили два колеса ", - рассказала волонтер.

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С 8 по 22 июля в селе Стена Томашпольского района Винницкой области проходит международный рабочий лагерь "Image Mapping - 2018". Волонтеры Франции, Италии, Австрии, Польши, Нидерландов наводят порядок в селе.