На Донбассе нашли полторы сотни взрывоопасных предметов

На передовой нарушений не зафиксировали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Также в зоне ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали 10 га территории и передали на уничтожение 154 взрывоопасные предметы.

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Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня.

17 августа вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Одного военного ранили. Он в больнице. Состояние удовлетворительное. 16 августа из-за обстрелов оккупантов погиб старший солдат 26-летний Артем Мазур с 28-й отдельной механизированной бригады. Артем родился 28 марта 1995 года. Родом из села Веселое. В феврале 2017 года был призван Александрийским РВК. Служил в военной части А0666 под Одессой. Был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором первого механизированного отделения третьего механизированного батальона.