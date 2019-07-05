На Донбассе нарастает обострение: сообщили о потерях с обеих сторон

Боевики не соблюдают Минские договоренности и увеличили количество обстрелов. Фото - Укринформ

В зоне боевых действий на Донбассе 4 июля один военный погиб. Трое получили ранения, еще трое - боевое травмирование.

Всего за сутки боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Под огонь попали позиции украинских военных вблизи 18 населенных пунктов.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 4 июля 2-х оккупантов уничтожено и один ранен.

С начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Украинские военные имеют информацию, что боевики отошли из позиций. Но есть определенные предостережения, в частности, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут-часа можно занять и снова продолжить обстрелы. СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочными соглашениями.