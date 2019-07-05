На Донбассе нарастает обострение: сообщили о потерях с обеих сторон

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1539
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1783
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 4419
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 243
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2907
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1962
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1764
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3574
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2502
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 756
Фото
Все фото
3
6
6
4
7
&quot;Узбек&quot; отвоевал: показали фото уничтоженного российского наемника
"Узбек" отвоевал: показали фото уничтоженного российского наемника
В Донецкой области похоронили морпеха Сергея Майбороду, который погиб во время обстрела санитарного автомобиля
В Донецкой области похоронили морпеха Сергея Майбороду, который погиб во время обстрела санитарного автомобиля
Обустроили пасеку в нескольких шагах от передовой
Обустроили пасеку в нескольких шагах от передовой
Они поплатятся: россияне жестоко убили 25-летнего Эдуарда Лободу
Они поплатятся: россияне жестоко убили 25-летнего Эдуарда Лободу
Провели в последний путь известного волонтера
Провели в последний путь известного волонтера
Видео
Все видео
Боевики подобрались к украинским бойцам
Боевики подобрались к украинским бойцам
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
Украинские воины уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД"
Украинские воины уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД"
Зеленский высказался относительно разведения сил в Станице Луганской
Зеленский высказался относительно разведения сил в Станице Луганской
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1188
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 540
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1755
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1728
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2286
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 216
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
пятница, 05 июля 2019 07:55

На Донбассе нарастает обострение: сообщили о потерях с обеих сторон

  Комментировать
На Донбассе нарастает обострение: сообщили о потерях с обеих сторон
Боевики не соблюдают Минские договоренности и увеличили количество обстрелов. Фото - Укринформ

В зоне боевых действий на Донбассе 4 июля один военный погиб. Трое получили ранения, еще трое - боевое травмирование.

Всего за сутки боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Узбек" отвоевал: показали фото уничтоженного российского наемника

Под огонь попали позиции украинских военных вблизи 18 населенных пунктов.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 4 июля 2-х оккупантов уничтожено и один ранен.

С начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Украинские военные имеют информацию, что боевики отошли из позиций. Но есть определенные предостережения, в частности, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут-часа можно занять и снова продолжить обстрелы. СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочными соглашениями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе нарастает обострение: сообщили о потерях с обеих сторон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

Организовали первое путешествие, чтобы не видеть пьяниц

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 202564
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 32257
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 30564
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых Просмотров: 13266
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 9351
Донбасс
"Узбек" отвоевал: показали фото уничтоженного российского наемника
"Узбек" отвоевал: показали фото уничтоженного российского наемника
3
 Просмотров: 685
ОБСЕ не может подтвердить разведение войск на Донбассе - штаб ООС
ОБСЕ не может подтвердить разведение войск на Донбассе - штаб ООС 1 Просмотров: 918
СБУ вывезла из Донбасса подозреваемого по делу MH17 - СМИ
СБУ вывезла из Донбасса подозреваемого по делу MH17 - СМИ Просмотров: 423
Путин призвал снять блокаду с Донбасса
Путин призвал снять блокаду с Донбасса Просмотров: 756
Россия наращивает войска у украинской границы
Россия наращивает войска у украинской границы Просмотров: 414
Больше всего комментируют
13
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
11
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
11
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
7
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
7
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
Голосов: 2453
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua