На Донбассе машины с боевиками подорвался на собственном минном поле

На оккупированной территории Донецкой области два автомобиля с боевиками ДНР подорвались на минах.

Об этом со ссылкой на Telegram канал офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия "Штирлица" Штефана сообщает Апостроф.

По словам военного, боевики попали на собственное минное минное поле, где сдетонировала взрывчатка. В результате погибли по меньшей мере четыре человека. Сообщается, что 10 получили тяжелые ранения и находятся в реанимации.

Автор: apostrophe.ua В сети появились заявления, что боевики погибли в результате попадания мины

Террористы пытались переложить вину за инцидент на украинских военных. В частности, в соцсети написали, что подрыв произошел в результате попадания в движущиеся автомобили с боевиками мины во время обстрела.

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29 октября российские войска на Донбассе нарушили тишину 9 раз.Обстрелы были из оружия, которое запрещено Минскими договоренностями: минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС