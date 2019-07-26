На Донбассе ликвидировали наемника из Херсонской области, который выдавал себя за белоруса

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На Донбассе ликвидировали российского наемника 32-летнего Андрея Кривошеева по прозвищу "Хантер".

Об этом сообщается на сайте центра "Миротворец".

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Автор: apostrophe.ua 32-летнего наемника Андрея Кривошеева ликвидировали в Донбассе

Боевик родился 1 апреля 1987 года. Проживал в селе Семеновка Херсонской области.

Выдавал себя за гражданина Беларуси. В незаконные вооруженные формирования вступил весной 2014-го. Был награжден медалью "За оборону Славянская". В июля 2015-го были проблемы с "МГБ ДНР", потому что его родные проживают в Херсонской области.

Известно, что его ликвидировали 22 июля в районе авдеевской промзоны.

"Кабзону зато передаст привет", - прокомментировал новость блогер под ником "Фашик донецкий".

25 июля Вооруженные силы Украины придерживались установленного режима прекращения огня, в то время как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.