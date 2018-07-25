На Донбассе боевики уничтожили конкурентов Московского патриархата

Московский патриархат уничтожил конкурентов на Донбассе. Фото: Радио Свобода

На оккупированных территориях Донбасса с мая возобновилось вытеснение "неугодных" церквей с террористической ДНР.

Священников Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и протестантских церквей стали вызывать в МГБ и требовать перерегистрации их общин, передает Радио Свобода.

Отмечается, что в случае невыполнения требований - общины угрожают закрыть, а священникам угрожают выселением и депортацией вместе с семьями.

Пророссийские боевики в Донецке во второй половине мая опубликовали поправки в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях". По новому закону закрепляется особая роль в ДНР Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Облегченную процедуру перерегистрации получили соответствии с законом Донецка и Горловская епархия этой церкви.

"Священники ходят на допросы, закрыта часть остальных протестантских молитвенных домов, в Донецке после обыска была опечатана мечеть в Калининском районе города. Эта мечеть два года оставалась единственной работающей в городе", - говорится в сообщении.

Кроме того, издание отмечает, что в Киеве 27 июля пройдет большой крестный ход УПЦ МП, посвященный 1030-летию крещения Руси. Местные наблюдатели воспринимают это как демонстрацию сил и способности мобилизации сторонников "московской" церкви.

"УПЦ МП в условиях российско-украинского конфликта в последние годы всячески старается не обострять ситуацию. Священникам и епископата церкви в зоне войны запрещены любые контакты с прессой и любые политические заявления, глава Донецкой епархии епископ Иларион свободно перемещается через линии блокпостов и в пасхальные праздничные дни, например, успел в один день отслужить службы как в Донецке, так и в подконтрольном украинской власти Мариуполе ", - сообщается.

С территорий, подконтрольных боевикам, исчезли буддисты, у кришнаитов осталась всего одна община, в греко-католиков на этих территориях - два священника.

"На момент начала боевых действий в Донецкой области было 1797 зарегистрированных религиозных организаций. Для сравнения: на 1991 год их было около 180, за годы независимости произошел рост в десять раз. В УПЦ Московского патриархата на 2014 год было 762 общины, не более 42% от всей сети. Регион у нас специфический, здесь всегда был очень большой процент протестантских организаций.

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Мощным было движение христиан-баптистов, Свидетелей Иеговы 82 общины было, 62 - Церкви Христовой, почти 52 общины адвентистов седьмого дня. Кроме того, 40 общин мусульман, 36 общест ад греко-католиков и 20 общин иудеев. За 14 общин было в римско-католической церкви и у буддистов. Были представлены и кришнаиты - очень мощная сеть религиозных организаций сложилась к 2014 году", - рассказал религиовед Игорь Козловский.

До 28 июля Украинской православной церкви не удастся получить томос. Священный синод Константинопольского патриархата уже состоялся в этом месяце. Он не рассматривал вопрос Украины. Скорее всего, его перенесут на первую половину осени.