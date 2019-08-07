На Донбассе боевики из БМП обстреляли позиции украинских военных: один ранен

Боевики вновь нарушили "режим тишины" на Донбассе. Фото: РБК

С начала текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, четверо украинских бойцов погибли, один получил ранения.

Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы осуществили три обстрела позиций Объединенных сил – вблизи Богдановки и Павлополя.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил ранение", – говорится в сообщении.

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Ранее, вследствие обстрела пророссийских боевиков под Павлополем погибли четверо украинцев.