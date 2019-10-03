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На Донбассе активизировались боевики: пострадал украинский воин

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На Донбассе активизировались боевики: пострадал украинский воин
Боевики 2 октября 30 раз нарушили режим тишины. Фото: freeradio.com.ua

2 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один украинский военный получил ранения, сообщают в штабе ООС.

Под обстрелы попали позиции воинов вблизи 11 населенных пунктов: Крымского Зайцев, Катериновки, Южного, Новолуганское, Золотого, Новгородского, Троицкого, Кряковки, Хутора Вольного, Луганского.

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С начала текущих суток боевики 10 раз обстреляли украинские позиции с автоматического гранатомета, станковой противотанкового гранатомета, стрелкового оружия и минометов калибра 120 мм и 82 мм. Пострадали населенные пункты Новогнатовка, Новотроицкое, Водяное, Березовое, Павлополь, Луганское, Новолуганское.

1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи 9 населенных пунктов.

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Дата
03
октября

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