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суббота, 18 января 2020 19:18

На Донбассе 8 украинских военных получили ранения

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На Донбассе 8 украинских военных получили ранения
Боевики 5 раз нарушили режим перемирия. Фото: Prm

На Донбассе боевики пять раз обстреляли украинские позиции.

Вооруженные формирования РФ использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения БМП и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Четыре враждебные обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия, рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1, неподалеку Павлополя - с БПЛА противник сбросил 2 гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм; в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения.

На Донбассе в течении 2019-2020 годов погибло 132 военных ВСУ и 716 получили ранения. Больше всего потерь украинские военные получили на территории Донецкой области.

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