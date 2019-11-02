На Донбасс приехал глава МИД Финляндии

Хаависто приехал с целью получить актуальную информацию о безопасности. Фото: штаб ООС

На участок разведения сил №1 в Станице Луганской приехал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Среди украинских дипломатов вместе с ним на Донбассе побывал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, сообщили в штабе ООС.

В ведомстве отметили, что Хаависто приехал с целью получить актуальную информацию о безопасности. Также он хотел узнать, какие действия российских оккупационных войск.

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"Министр иностранных дел Финляндской Республики положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью", - написали в сообщении.

На КПВВ "Станица Луганская" запустили второй электрокар для перевозки гражданских жителей оккупированной территории на мирную часть Украины.Инициативу реализовали Гуманитарная миссия "Пролиска" при финансовой поддержке UNHCR Ukraine - Aгентство ООН по делам беженцев в Украине.