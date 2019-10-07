На Черкащине простились с воином, который погиб после подписания формулы Штайнмайера

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
1 Просмотров: 963
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1161
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4005
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 4923
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3519
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1872
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 486
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1494
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 4815
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
4
20
4
7
12
Украинские военные присоединились к вирусному флешмобу &quot;Тетрис&quot;
Украинские военные присоединились к вирусному флешмобу "Тетрис"
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
Как в Донецке оккупанты приучают детей к оружию
Как в Донецке оккупанты приучают детей к оружию
В Станице Луганской открыли временный обходной мост
В Станице Луганской открыли временный обходной мост
Бойцы десантировались с парашютами вслепую на Говерлу
Бойцы десантировались с парашютами вслепую на Говерлу
Видео
Все видео
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео
Билецкий с ветеранами прибыли на Луганщину для защиты Золотого
Билецкий с ветеранами прибыли на Луганщину для защиты Золотого
"Чтобы вы и в дальнейшем воспитывали патриотов Украины!" - бойцы с передовой поздравили учителей
"Чтобы вы и в дальнейшем воспитывали патриотов Украины!" - бойцы с передовой поздравили учителей
Формула Штайнмайера: Зеленский записал видеообращение
Формула Штайнмайера: Зеленский записал видеообращение
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 819
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6066
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1179
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
06 октября 2019
Просмотров: 720
Киянка за тисячу гривень
В інтернеті допомогти зі столичною пропискою обіцяють десятки компаній. Дзвоню за одним із номерів. Відповідає чоловік. Цікавиться, на скільки ...
понедельник, 07 октября 2019 14:35

На Черкащине простились с воином, который погиб после подписания формулы Штайнмайера

  Комментировать

Сегодня в Шполе Черкасской похоронили украинского воина 33-летнего Олега Реминного. Он был старшим солдатом, механиком-водителем разведывательной роты 1 отдельной танковой Северской бригады.

Он погиб 4 октября 2019-го на передовой в зоне ООС, под Марьинка на Донбассе, в результате вражеского обстрела, сообщает Шполянская городская территориальная община.

Автор: armyinform.com.ua
  В Шполе на Черкащине попрощались с украинским воином 33-летний Романом Ременным. Его убили на передовой в ООС
В Шполе на Черкащине попрощались с украинским воином 33-летний Романом Ременным. Его убили на передовой в ООС

Проститься с героем, который погиб за суверенитет и независимость Украины, пришли несколько сотен человек. Прощание провели в храме Святой Троицы, где состоялась панихида. Провели ее священники Украинской православной церкви протоиерей Дмитрий Горовенко, иерей Роман Саломатин, иерей Игорь Лозицкий (капеллан), иерей Валерий Шкарбан, протоиерей Александр Шпак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа

Со словами соболезнования выступили собратья по службе, друзья, учителя.

"Олег Ременной был на самом деле герой не словами, а делом. Он доказал, что является патриотом, который любит свой народ и свою страну, не жалея себя, выполнял поставленные боевые задачи. Был настоящим мужчиной, которым могут гордиться родные. Особенно - его мать," - сказал Олег Обурко, капитан разведывательной роты 1 отдельной танковой Северской бригады.

Автор: armyinform.com.ua
  В Шполе на Черкащине попрощались с украинским воином 33-летний Романом Ременным. Его убили на передовой в ООС
В Шполе на Черкащине попрощались с украинским воином 33-летний Романом Ременным. Его убили на передовой в ООС

К словам командира присоединился и военнослужащий из Шполянского районного военного комиссариата.

"На самом деле мы хороним лучших. И мы должны помнить их подвиги и жертвенность возложенную ради нашего спокойствия и мира. Единственное чего нужно бояться сегодня - это равнодушие и пренебрежительное отношение людей к воинам, которые защищают нас от врага", - заявил Сергей Кильченко.

У Олега Реминного осталась мать, брат и дочь.

Похоронили защитника на Шполянском городском кладбище. 6-7 октября 2019 объявили Днями траура в Шполянской ОТГ.

Автор: armyinform.com.ua
  В Шполе на Черкащине попрощались с украинским воином 33-летний Романом Ременным. Его убили на передовой в ООС
В Шполе на Черкащине попрощались с украинским воином 33-летний Романом Ременным. Его убили на передовой в ООС

Жители поселка Золотое-4 на Луганщине обращаются к президенту Украины Владимира Зеленского с призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций.

Обращение обнародовала волонтер Наталья Воронкова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Черкащине простились с воином, который погиб после подписания формулы Штайнмайера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Два шведа спасли музыкальную индустрию от пиратства

Украинский правозащитник погиб в российской больнице

Украинец разбился во время показательного полета

Даниил Галицкий дважды отказался от короны

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
26
 1 Просмотров: 176022
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 66353
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 53734
&quot;Всегда это делала&quot;: Даша Астафьева засветила голую грудь
"Всегда это делала": Даша Астафьева засветила голую грудь
4
 Просмотров: 46936
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 34688
Донбасс
Зеленский распорядился упростить перемещение граждан на Донбассе
Зеленский распорядился упростить перемещение граждан на Донбассе Просмотров: 189
В Украине есть возможность купить американские истребители F-15
В Украине есть возможность купить американские истребители F-15 Просмотров: 324
"ВСУ - гарантия безопасности" - жители Золотого-4 просят не отводить войска
"ВСУ - гарантия безопасности" - жители Золотого-4 просят не отводить войска 1 Просмотров: 1971
Разрушенный аэропорт Луганска боевики превратили в стоянку артиллерии
Разрушенный аэропорт Луганска боевики превратили в стоянку артиллерии Просмотров: 630
Разведение войск откладывается – Пристайко
Разведение войск откладывается – Пристайко 2 Просмотров: 3808
Больше всего комментируют
10
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
6
Украинские власти собираются восстановить железную дорогу с ОРДЛО
4
В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
3
Украинскому военнопленному присудили 18 лет в ДНР
Голосов: 1674
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua