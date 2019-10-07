На Черкащине простились с воином, который погиб после подписания формулы Штайнмайера

Сегодня в Шполе Черкасской похоронили украинского воина 33-летнего Олега Реминного. Он был старшим солдатом, механиком-водителем разведывательной роты 1 отдельной танковой Северской бригады.

Он погиб 4 октября 2019-го на передовой в зоне ООС, под Марьинка на Донбассе, в результате вражеского обстрела, сообщает Шполянская городская территориальная община.

Автор: armyinform.com.ua В Шполе на Черкащине попрощались с украинским воином 33-летний Романом Ременным. Его убили на передовой в ООС

Проститься с героем, который погиб за суверенитет и независимость Украины, пришли несколько сотен человек. Прощание провели в храме Святой Троицы, где состоялась панихида. Провели ее священники Украинской православной церкви протоиерей Дмитрий Горовенко, иерей Роман Саломатин, иерей Игорь Лозицкий (капеллан), иерей Валерий Шкарбан, протоиерей Александр Шпак.

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Со словами соболезнования выступили собратья по службе, друзья, учителя.

"Олег Ременной был на самом деле герой не словами, а делом. Он доказал, что является патриотом, который любит свой народ и свою страну, не жалея себя, выполнял поставленные боевые задачи. Был настоящим мужчиной, которым могут гордиться родные. Особенно - его мать," - сказал Олег Обурко, капитан разведывательной роты 1 отдельной танковой Северской бригады.

Автор: armyinform.com.ua В Шполе на Черкащине попрощались с украинским воином 33-летний Романом Ременным. Его убили на передовой в ООС

К словам командира присоединился и военнослужащий из Шполянского районного военного комиссариата.

"На самом деле мы хороним лучших. И мы должны помнить их подвиги и жертвенность возложенную ради нашего спокойствия и мира. Единственное чего нужно бояться сегодня - это равнодушие и пренебрежительное отношение людей к воинам, которые защищают нас от врага", - заявил Сергей Кильченко.

У Олега Реминного осталась мать, брат и дочь.

Похоронили защитника на Шполянском городском кладбище. 6-7 октября 2019 объявили Днями траура в Шполянской ОТГ.

Автор: armyinform.com.ua В Шполе на Черкащине попрощались с украинским воином 33-летний Романом Ременным. Его убили на передовой в ООС

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