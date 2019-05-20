На блокпосту с ДНР у мужчины изъяли опасный груз

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На пункте пропуска в Новотроицком Донецкой области служебный пес обнаружил мужчину, который вез 1 кг охотничьего пороха из оккупированной территории в Украину.

Об этом сообщает Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Отмечается, что человек ехал с оккупированной территории на подконтрольную.

"Личность и опасное вещество передали работникам Нацполиции Украины для принятия правового решения", - говорится в сообщении.

Пособника террористов, фермера из Донецкой области Николая Бутрименко, который причастен к смерти 19 украинских солдат, могут выпустить на свободу.