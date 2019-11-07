На 2 украинских вокзалах обустроили залы ожидания для военных

"В Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре экс-депутатские комнаты, а теперь комфортные залы для украинских защитников работают круглосуточно", - Евгений Кравцов. Фото: Соцсети

"Укрзализныця" открыла еще 2 зала ожидания для военных: в Виннице и Мариуполе.

Они оборудованы столовыми, туалетами, душевыми кабинами, удобными креслами, холодильниками и розетками, пишет глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в своем Facebook.

"Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС -) при наличии удостоверения, удостоверяющий личность, и проездного документа на поезд кроме пригородного сообщения", - говорится в сообщении.

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На Центральном железнодорожном вокзале станции "Киев-Пассажирский" открыли зал ожидания для военных. Его переоборудовали из депутатского зала.