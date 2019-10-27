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воскресенье, 27 октября 2019 15:36

"Мясной Ильич" - в сети поиздевались над новым магазином в Донецке
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В оккупированном Донецке открыли новый магазин "Ильич".

Об этом написал украинский журналист и блогер Денис Казанский. На своей странице в Twitter он поделился снимком.

"В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин "Мясной Ильич". И это не шутка. Не хватает теперь только "Молочного Сталина", - написал он.

В комментариях название нового магазина высмеяли.

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Возле центра неподконтрольного украинской власти Донецка стоит заброшенная Григорьевская международная школа. Это элитное учебное заведение должны были открыть 1 сентября 2014-го, сообщает "Свои.city".

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Дата
27
октября

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