"Мясной Ильич" - в сети поиздевались над новым магазином в Донецке

В оккупированном Донецке открыли новый магазин "Ильич".
Об этом написал украинский журналист и блогер Денис Казанский. На своей странице в Twitter он поделился снимком.
"В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин "Мясной Ильич". И это не шутка. Не хватает теперь только "Молочного Сталина", - написал он.
В комментариях название нового магазина высмеяли.
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Возле центра неподконтрольного украинской власти Донецка стоит заброшенная Григорьевская международная школа. Это элитное учебное заведение должны были открыть 1 сентября 2014-го, сообщает "Свои.city".
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