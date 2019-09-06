"Мы теряем Украину" - как люди комментируют освобождение боевика Цемаха

В Киеве 5 августа активисты провели митинг из-за освобождения из-под стражи боевика ДНР Владимира Цемаха.

Акцию запланировали в 19 часов под стелой Независимости. Информацию о ее проведении распространяли в социальной сети Facebook. Назвали "Красной линией"

Владимира Цемах, так называемый командир отряда ПВО города Снежное, его задержали 27 июня. Сотрудники СБУ планировали эту операцию целый год. Рассчитали день, когда убийца был один, а потом вывезли в Украину вроде бы в больницу. Преступник является единственным свидетелем сбивания малазийского пассажирского самолета Boeing 777, 17 июля 2014 года он летел рейсом МН17. В тот день погибло 298 людей и 80 детей.

Автор: София Староконь До конца акции люди уже занимали площадку перед ТРК "Глобус"

Августовский вечер четверга. На Майдане Независимости достаточно людно. Уличные музыканты играют украинские песни, после событий Революции достоинства стали хитами. Свои последние дни перед отключением дорабатывают многочисленные фонтаны.

В нескольких сотнях метров от выхода из метро расположена стела Независимости, а вокруг нее стенды, напоминающие прохожим о событиях Революции достоинства.

Там запланировали акцию "Красная линия" и сейчас туда подтягиваются люди, возмущенные решением Киевского апелляционного суда.

У одного из стендов курит 43-летний Ковжун Даниил, он был волонтером первые 2 года войны, а перед этим прошел Майдан. Издалека его можно принять за неформала. У мужчины зеленые волосы и аккуратно подстриженная борода. Одет в футболку с рисунком украинского герба.

Говорит, что пришел потому что не хочет допустить краха нашего государства.

"Это была тяжелая работа всех агентств по всему миру, просто невероятная операция наших разведчиков, которая привела к их гибели. И все ради чего? Чтобы Цемаха, который является убийцей, просто какой-то киевский суд отпустил", - возмущается и ищет зажигалку, которая в его руках.

"Жизнь наших людей, моряков и моего коллеги в мирной жизни Олега Сенцова, да, они важны, но это не так надо решать. Должны быть переговоры, а не уступки РФ", - добавляет он.

Кто-то включил колонки, из которых начали раздаваться песни, с которыми проходила Революция Достоинства. Людей больше, они общаются между собой и теми, кто оперативно организовал эту акцию.

Брюнетка в розовом костюме принесла с собой распечатанные плакаты. На одних изображена разорванная красная линия, а на других поверх нее нарисована зеленая стопа. Их разбирают люди, которых становится все больше.

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На электронном самокате к точке сбора приехал 40-летний Анатолий Курчинский.

"Приехал поддержать акцию против этого произвола. Я процитирую Стапана Бандеру "Народ, что между хлебом и свободой выбирает хлеб, то вместе со свободой потеряет хлеб" Именно так мы теряем Украину. Я думаю, когда мы отдадим боевика, то возникнут проблемы с Евросоюзом, который просил не отдавать Цемаха, ибо тот является важным свидетелем. Будут большие проблемы, но это не важно для нашего президента", - говорит он.

Мужчина средних лет в синей футболке стоит у стелы. Он взбешен новостью об увольнении боевика.

"Цемах - это преступник и убийца! Освобождать наших людей необходимо с применением международных механизмов", - говорит он и уходит.

Перед стелой уже очень много людей. Ходить между ними очень сложно.

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В один момент над площадью начали раздаваться многоголосые выкрики "Позор!" "ГплюсГ" "Уходите, предатели" "Вы не журналисты" "Где Мосийчук ваша?" - народ "поприветствовал" журналистов телеканала 1 + 1, которые дискредитировали себя во время президентских выборов.

19 часов вечера, перед митингующими выступают организаторы. Уверяют, что не поддерживают ни одну полит силу и требуют посадить Цемаха назад, в тюрьму.

Выступающих внимательно слушают и иногда аплодируют.

"Освобождение Цемаха, преступника и сепаратиста, это спекуляция на святом деле - освобождении пленных", - заявили говорит один из выступающих в микрофон.

Вдали от всех плакатом машет 47-летний Андрей.

"Чтобы собрался Майдан надо, чтобы люди еще больше были недовольны, Освобождение это безобразие", - говорит он.

Автор: София Староконь "Я далек от политики, но это все просто отвратительно", - говорит Андрей

Среди людей стоит парень в синей куртке. Ему позвонили и тот вышел из толпы на окраину площади.

"Я всегда был очень далек от политики, но это просто гнусно наблюдать. Все те, кто имеет отношение к уничтожению людей и самолета должны быть привлечены к ответственности", - говорит 24-летний Андрей.

"Мы не дадим пренебречь всем, что заплатили. Все знаете, что РФ не держит слова никогда. Мы здесь больше теряем как государство, общество. Вижу, как провластные политики зеленого принтера говорят, что это нормально и круто", - сказал с импровизированной сцены активист, не назвал свое имя.

Из-под стелы люди дают власти 24 часа, чтобы посадить боевика, назад, в следственный изолятор.

Над Майданом вновь раздается "Слава Украине", но к этому лозунги добавили "Нет государственной измене!".

Среди людей стоит невысокая шатенка. Это Марина, ей 26 лет.

"Думаю будет очень интересная ночь. Многое завтра может произойти. Далее будут огромные вопросы к власти со стороны европейских партнеров. Думаю многие из эмоциональных людей расценит это как предательство", - говорит она.

Автор: София Староконь Люди освистали журналистов телеканала 1 + 1

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Среди активистов, стоящих под стелой стоит высокий мужчина, одетый в черную одежду. Это - крымчанин 49-летний Андрей. Он приехал после оккупации. Рассказал, что соскучился по дому, а это все не приближает его к возвращению обратно.



"С одной стороны так, хочется, чтобы люди вернулись. Но даже Олежка Сенцов не хочет быть поменяным таким грязным образом. Он надеется на победу, да что говорить, мы все ее ждем", - говорит он.



Звучит Государственный гимн. Люди начинают его петь на разные голоса. После этого активисты подписывают петицию и договариваются встретиться еще раз.

В июле стало известно, что украинские спецслужбы вывезли Цемаха из оккупированной части Донбасса. Недавно появилась информация, что Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать его , потому что хотят допросить в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу МH17.Накануне 40 депутатов Европейского парламента обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не обменивать Цемаха.