"Мы обязаны" - Зеленский заговорил о восстановлении Донбасса

Зеленский заявил о восстановлении Донбасса. Фото: www.rbc.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил восстанавливать Донбасс и заканчивать войну параллельно.

Отметил, что этот вопрос поднимут в сентябре на большом инвестиционном бизнес-форуме в Мариуполе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что нам не надо все время говорить, что кто-то должен, виновата война. Мы обязаны это сделать параллельно. Параллельно заканчивать войну и параллельно думать о наших людях, и действительно восстановить Донбасс", - сказал президент на представлении нового председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко в пятницу в Краматорске.

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Президент также напомнил о поставках воды на оккупированный Донбасс.

"Глобальный вопрос, который поднимается, это нормальное водоснабжение на Донбассе. Я знаю, что это критический момент вопрос. Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне правительства и законодательном уровне не дать возможность в принципе отключения Донбасса от воды" , - говорит он.

Президент добавил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман отчитался, что вопрос решается. Зеленский подчеркнул важность погашения долгов по заработной плате для шахтеров и решению множества гуманитарных вопросов.

Указом №482 / 2019 президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Александровича Кириленко. До назначения Павел Кириленко занимал должность начальника Управления военной прокуратуры Западного региона Украины. Кириленко родился в городе Макеевка Донецкой области, которая сейчас захвачена боевиками.