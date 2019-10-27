Мощный взрыв в Донецке: оккупанты заявили о диверсии

"Феникс" является незаконной телекоммуникационной компанией, подконтрольной ДНР. ФОТО: antikor.com.ua

В Донецке мощным взрывом уничтожило вышку мобильной связи местного оператора.

Об этом заявили в так называемом "министерстве" связи, подконтрольном боевикам ДНР. Там считают, что подрыв осуществили диверсанты, сообщает Сегодня.

"В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов" Феникс " в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи", – говорится в сообщении "министерства".

Заявлений о взрыве от силовых структур ДНР пока еще не поступило. По неофициальным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

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