Морпехи уничтожили вражеские позиции - эффектное видео

Фото: Стопкадр

Морские пехотинцы нанесли огневое поражение противнику на Приазовье.

"За нарушение боевиками Минских договоренностей, в частности враждебные обстрелы гражданских на мариупольском направлении", пишет у себя на на странице в Facebook волонтер Серж Марко.

В результате огневого поражения вражеских позиций были ликвидированы 13 бойцов российско-террористических войск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это уже наша территория" - украинские военные захватили позиции оккупантов

2 сентября на позициях неподалеку Водяного погиб наш военный - 24-летний военный авиатор из Винницкой Андрей Проценко. Он проходил службу в 748-й отдельной радиолокационной роте и был прикомандирован к 36-й бригады морской пехоты.