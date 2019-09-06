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пятница, 06 сентября 2019 13:14

Морпехи уничтожили вражеские позиции - эффектное видео
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Атака морпехов на позиции боевиков на Приазовье
Фото: Стопкадр
Атака морпехов на позиции боевиков на Приазовье
Атака морпехов на позиции боевиков на Приазовье
Атака морпехов на позиции боевиков на Приазовье

Морские пехотинцы нанесли огневое поражение противнику на Приазовье.

"За нарушение боевиками Минских договоренностей, в частности враждебные обстрелы гражданских на мариупольском направлении", пишет у себя на на странице в Facebook волонтер Серж Марко.

В результате огневого поражения вражеских позиций были ликвидированы 13 бойцов российско-террористических войск.

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2 сентября на позициях неподалеку Водяного погиб наш военный - 24-летний военный авиатор из Винницкой Андрей Проценко. Он проходил службу в 748-й отдельной радиолокационной роте и был прикомандирован к 36-й бригады морской пехоты.

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Дата
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