Многие раненые: сообщили печальные новости с Донбасса

На Донбассе от начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня.
Украинские позиции обстреляли из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
"2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток ": неподалеку Березовоого - из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов; у Талаковки - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Гладосового", - говорится в сообщении.
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В течении суток 6 украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов.
21 ноября начнут демонтировать фортификационные сооружения у Богдановки и Петровского на Донбассе. Демонтаж продлится до 6 декабря.
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