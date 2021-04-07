Миссия ОБСЕ подтвердила гибель мальчика в ОРДЛО

В ОБСЕ подтвердили гибель мальчика в ОРДЛО. Фото: РБК

Отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждает гибель пятилетнего ребенка от взрыва в неподконтрольном украинскому правительству населенном пункте Александровское.

Представители миссии смогли пообщаться с родственниками погибшего ребенка, в частности, с бабушкой. Она рассказала наблюдателям, что в момент взрыва находилась в доме, потом услышала взрыв и увидела серый и белый дым, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"Она рассказала, что когда она вышла на улицу, увидела внука, который лежал на земле, и заметила фрагменты осколков и следы повреждений на заборе", - указывается в сообщении.

Представители миссии также пообщались с сотрудниками морга в оккупированном Донецке, куда доставили тело ребенка. Там рассказали, что ребенок умер от взрывной травмы и многочисленных осколочных ранений.

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3 апреля 2021 российские пропагандистские СМИ и подконтрольные боевикам ресурсы сообщили о гибели пятилетнего Владислава Шихова в п/п Александровское возле Енакиево (20 км от линии разграничения). Российские пропагандисты, Кремль и представители незаконных вооруженных формирований немедленно начали пытаться заработать политический капитал на этой теме. Среди прочего, боевики запустили фейк, что мальчик погиб якобы от удара украинского беспилотника, хотя украинская армия в тот день не проводила никаких полетов над территорией, где произошел инцидент. С другой стороны, оккупанты постоянно минируют все вокруг, с 2014-2016 годов в земле осталось много боеприпасов, а недавно украинскими военными был обнаружен игрушечный самолетик, который запустили боевики, оснастив его взрывчаткой. Любой из этих факторов мог быть настоящей причиной гибели ребенка.