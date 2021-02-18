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четверг, 18 февраля 2021 17:37

Миротворцев на оккупированные территории не допустит Россия

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Миротворцев на оккупированные территории не допустит Россия
Мир не может заставить РФ уйти из Украины. Фото: EPA / UPG

Ввести миротворческую миссию на Донбасс невозможно, потому что за нее не проголосует РФ.

Введение миротворческой миссии возможно лишь по единогласному решению Совбеза ООН. Никого никуда не введут, если против хоть одна страна,, говорит Gazeta.ua Богдан Кузьмич - политический аналитик, член Совета общественного контроля при НАБУ.

"Россия наложит вето на создание любого независимого миссии на оккупированных территориях. Создание откровенно пророссийской миссию наверное заблокируют США с Британией. Поэтому вопрос и не движется", говорит Кузьмич.

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На Донбассе работает наблюдательная миссия ОБСЕ, поскольку не имеет полномочий. Могут только фиксировать нарушения. Может быть миссия по помощи жертвам войны.

""Колись таке було можливо. В 90-х, коли РФ була слабшою, НАТО, з подачі ООН, організувала місію на Балканах. В обмін на це США дало Росії "хабаря" - Америка закрила очі на чеченську війну. Зараз така домовленість неможлива, бо поки що не існує нового такого великого "хабаря"", - говорит эксперт.

Организация Объединенных Наций может отправить на Донбасс миротворцев, если Россия и Украина заключат мирный договор.

То, что Украина обратилась в ООН касаемо миротворческой миссии, до сих пор в силе, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Левому берегу".

Автор: София Староконь
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18
февраля

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