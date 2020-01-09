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четверг, 09 января 2020 15:24

Мир ценой чужих жизней: позиции у Хутору свободный обстреливали из гранатометов

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Мир ценой чужих жизней: позиции у Хутору свободный обстреливали из гранатометов
Россияне в течение утра обстреливали наших защитников. Фото: Укринформ

Росийсьськи захватчики обстреляли позиции украинских военных на Луганщине.

Обстрел велся в течение 30 минут, начался в 10:20, пишет Минобороны Украины.

Стреляли из из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Хутор Вольный.

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Потерь среди ВСУ нет.

8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

3 военных получили ранения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Дата
09
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