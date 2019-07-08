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понедельник, 08 июля 2019 08:36

МинТОТ требует повысить цену на воду для ОРДЛО

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МинТОТ требует повысить цену на воду для ОРДЛО
Требуют увеличить тарифы на воду для ОРДЛО. Фото: УНИАН.

Необходимо провести масштабную ревизию КП "Вода Донбасса" и повысить тарифы за подачу питьевой воды на неподконтрольные Украины территории.

Предприятие, из-за долгов было частично отключено от электроэнергии и прекратило водоснабжения в ряде населенных пунктов. Его обвиняют в злоупотреблениях и растрате бюджетных средств, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Фактическим владельцем компании является Донецкая военно-гражданская администрация, однако она потеряла контроль за ее деятельностью, передает "Обозреватель".

"КП" Вода Донбасса "работает в автономном, неконтролируемых режиме. По нашим данным, которые мы предоставили в том числе правительства и правоохранительным органам, имеют место многочисленные злоупотребления", - рассказал он. "Ежегодно единственное, что мы слышим от руководства этой компании - дайте 1 млрд 800 на погашение задолженности. Мы считаем, что это системное хищения бюджетных денег", - отметил заместитель председателя МинТОТ.

Министерство требует провести масштабную ревизию деятельности КП "Вода Донбасса", сменить руководство компании и привлечь к ответственности виновных в неэффективном использовании государственных средств.

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"Мы также требуем во время проведения Минских переговоров увеличения тарифов за использованную питьевую воду, которая поставляется на неконтролируемую территорию, и уплаты задолженности от российской стороны", - заявил чиновник.

Представительство компании "Вода Донбасса" берет деньги у гражданского населения на оккупированных территориях.

"При этом действует абсолютно бесконтрольно. Никому в Украине не известна судьба этих средств, объемы этих средств и статьи расходов", - уточнил Тука.

Ранее Ассоциация водоканалов Украины призвала срочно собрать СНБО для урегулирования вопроса водоснабжения городов Донбасса, которые были отключены от воды из-за долгов за электроэнергию КП "Вода Донбасса".

Кабинет Министров Украины своим решением запретил применять любые ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию "Вода Донбасса", которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

Россия отказывает в выдаче паспортов жителям Донбасса, достигшим 45 лет. Большинство таких документов возвращают с грифом "отказать", сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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Дата
08
июля

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