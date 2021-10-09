Минометы 82-го калибра и гранатометы: боевики продолжают обстрелы в зоне ООС

В штабе ООС рассказали о ситуации на передовой. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Вблизи Красногоровки враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов 82-го калибра.

Неподалеку Новозвановки наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

"Военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - информируют в штабе.

В течение дня 8 октября русские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня. В результате один украинский военнослужащий получил ранения. Состояние его здоровья - тяжелое. 7 октября, российские оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня. Украинский военный получил ранения.