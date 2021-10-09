Минометы 82-го калибра и гранатометы: боевики продолжают обстрелы в зоне ООС

 
Ексклюзивы
1/5
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 549
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 675
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2214
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
1 Просмотров: 2259
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 702
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1818
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 558
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1638
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4311
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1296
Фото
Все фото
32
4
28
6
4
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Зенитчики ВСУ провели зрелищные боевые стрельбы
Зенитчики ВСУ провели зрелищные боевые стрельбы
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Видео
Все видео
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 909
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 477
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 882
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1008
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2124
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 225
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
суббота, 09 октября 2021 17:56

Минометы 82-го калибра и гранатометы: боевики продолжают обстрелы в зоне ООС

  Комментировать
Минометы 82-го калибра и гранатометы: боевики продолжают обстрелы в зоне ООС
В штабе ООС рассказали о ситуации на передовой. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Вблизи Красногоровки враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов 82-го калибра.

Неподалеку Новозвановки наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грады и гаубицы: патруль ОБСЕ засек запрещенную военную технику оккупантов

Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

"Военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - информируют в штабе.

В течение дня 8 октября русские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня. В результате один украинский военнослужащий получил ранения. Состояние его здоровья - тяжелое.

7 октября, российские оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня. Украинский военный получил ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минометы 82-го калибра и гранатометы: боевики продолжают обстрелы в зоне ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Возле Ични взорвался арсенал с боеприпасами

Хмельницкий победил поляков под Львовом

Сборная Украины упустила победу над Финляндией

Самое читаемое
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 8748
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала &quot;скорая&quot;
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая" Просмотров: 7785
Началась самая большая морская битва века
Началась самая большая морская битва века
 Просмотров: 6885
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
4
 Просмотров: 3537
Правоохранители обнародовали результаты вскрытия нардепа Полякова
Правоохранители обнародовали результаты вскрытия нардепа Полякова 1 Просмотров: 3051
Донбасс
Грады и гаубицы: патруль ОБСЕ засек запрещенную военную технику оккупантов
Грады и гаубицы: патруль ОБСЕ засек запрещенную военную технику оккупантов Просмотров: 108
Боевики накрыли украинские позиции из гранатометов, есть раненый
Боевики накрыли украинские позиции из гранатометов, есть раненый Просмотров: 180
"Плюньте ему в морду" - военные ВСУ предали Киве "привет"
"Плюньте ему в морду" - военные ВСУ предали Киве "привет" Просмотров: 783
Суд приговорил танкиста ДНР к восьми годам тюрьмы
Суд приговорил танкиста ДНР к восьми годам тюрьмы Просмотров: 243
Зеленский помиловал 31 осужденного военного
Зеленский помиловал 31 осужденного военного Просмотров: 459
Больше всего комментируют
3
"За*бало" - общественность готовит автопробег к Зеленскому
3
Разумков и Арахамия устроили спор в прямом эфире
3
Разумков обвинил "Батькивщину" в договоренностях с Офисом президента
2
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
2
На три года посадили мужчину за угрозы Зеленскому
Голосов: 11646
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть