Минобороны просит Климкина поделиться данным об ударе России по югу

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Министерство обороны не располагает информацией о планах России ударить по югу Украины, о чем накануне заявил экс-глава МИД Павел Климкин.

Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк на брифинге с вице-премьером по вопросам европейской интеграции Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

"Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные. Если он сможет донести их до нашей разведки, будем очень благодарны.

Но мы постоянно мониторим ситуацию с той стороны - как в России, так и на оккупированных территориях. Сейчас у нас такой информации нет. Наша разведка работает на всех территориях, которые нас интересуют. Мы готовы к любым сценариям", - заверил Загороднюк.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Россия попытается расширить зону российской оккупации Донбасса на всю территорию Донецкой и Луганской областей, а также планирует удар по югу Украины.