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четверг, 26 сентября 2019 14:11

Министр обороны поделился планами на искоренение "совка" из ВСУ

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Министр обороны поделился планами на искоренение &quot;совка&quot; из ВСУ
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, как в ВСУ преодолеют "совок". Фото: Новое Время

Министр обороны Андрей Загороднюк рассказал свои дальнейшие планы на реформирование ВСУ.

Одним из таких является создание модельных частей с практиками других государств, пишет Цензор.Нет.

Он рассказал, что уже создали центры подготовки сержантов и прописали ее концепцию.

"Необходимо также изменить уставы, чтобы у них была юридически такая возможность. А также проводить работу непосредственно с личным составом, с офицерами, объяснять им новые полномочия и функции сержанта. И выстроить взаимодействие так, чтобы они общались с солдатами, а офицеры общались с сержантами ", - сказал министр.

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает возможным перевести украинскую армию на контракт.

Говорит, что процесс возможен даже при условии войны на Донбассе

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