Министерство по делам ветеранов разделят

Это министерство создали 29 августа в прошлом году. Фото: vchasnoua.com

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разделят на отдельные учреждения.

Об этом заявила глава министерства Оксана Коляда, "Интерфакс-Украина".

"Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, лежащих в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр. Но и здесь у нас есть понимание того, что следует не восстанавливать Министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции. Наша команда обобщает свои предложения, и мы их представим в ближайшее время", - сказала министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине создали совет семей погибших на Донбассе военных

Она подчеркнула, что вопросы реинтеграции не помещаются в функционал одного министерства и есть необходимость межсекторного сотрудничества. Сейчас в ведомстве проводят консультации, для того чтобы быть готовым к этому разделу. О том, как технически произойдет разделение, Коляда ответила, что есть несколько вариантов. И добавила, что учреждение, которое образуется после разделения, не будет министерством оккупированных территорий в том формате, каким оно было до объединения.

"Нужны принципиально новый подход и стратегическое видение. Нужно играть на опережение и мыслить долгосрочными конструкциями. Осознание этого и стало одним из результатов работы нашей команды в этом направлении", - отметила Коляда.

29 августа 2019 года Верховная Рада утвердила создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. До этого было два министерства - по вопросам временно оккупированных территорий и делам ветеранов.