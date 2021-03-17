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среда, 17 марта 2021 14:47

Местные хотели разорвать, а россияне замучили - похитили Владимира Рыбака

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17 марта 2014-го российские спецслужбы похитили депутата Горловского городского совета от ВО "Батькивщина" Владимира Рыбака. Мужчина самостоятельно снял полотно ДНР с захваченного россиянами здания Гордовского горсовета. Хотел вернуть на его место сине-желтый украинский флаг. За этот поступок русские похитили его и пытали в течение трех дней, а затем убили.

Автор: Вільне Радіо
  Владимир Рыбак был проукраинским депутатом
Владимир Рыбак был проукраинским депутатом

Владимир Рыбак родился в Славянске, Донецкой области. Окончил Горловский автотранспортный техникум, а затем Автомобильно-дорожный институт Донецкого национального технического университета. Был оперуполномоченным уголовного розыска города. В 2010 году стал депутатом Горловского городского совета, членом постоянной комиссии городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В Донецкой области имел репутацию борца за справедливость. После Революции Достоинства планировал вернуться на полицейскую службу.

Его жена, Елена Рыбак, рассказывает, что он осознавал, риски, когда шел снимать оккупантское полотно.

"Дня за два я сказала: что ты делаешь, тебя убьют, я не смогу сама. Он сказал: Сможешь. Ты сильная. Видимо, ему казалось, что его минует эта участь и все будет хорошо. Но он иначе бы не мог, потому что он жил в согласии со своими принципами - как считал нужным, так и говорил, так и действовал ", - рассказала она Радио.Свобода.

Так и произошло. Только ее муж бросил на асфальт триколор - на него набросились разъяренные местные. Мужчине не помогла его репутация борца за справедливость, российские сторонники окружили его.

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После этого Владимир пошел домой. По пути его выкрали неизвестные. Впоследствии СБУ заявит - команду похитить местного жителя дал подполковник военной разведки России Игорь Безлер по кличке "Бес". Сразу после похищения полковник ФСБ РФ Игорь Гиркин дал команду пытать, а потом убить украинского патриота.

"Пытали ужасно. Лучше эти фото никому не видать. Это делали не люди, а звери. Жгли огнем, резали ножами ... Эксперты показывают - чисто" кавказский почерк "... Есть два свидетеля, которые видели, как пытали этих людей в здании, контролируемой "зеленые человечки", что именно они охраняли комнату пыток ", - написал военный эксперт Юрий Бутусов, который видел изуродованное тело Рыбака.

Автор: https://gorlovka.ua/
  На теле Владимира Рыбака зафиксировали следы от нечеловеческих пыток
На теле Владимира Рыбака зафиксировали следы от нечеловеческих пыток

Тела Владимира Рыбака вместе и украинского студента Юрия Поправки 20 марта 2014-го нашли в реке Казенный Торец.

Криминалисты зафиксировали многочисленные травмы, ожоги, порезы. Как оказалось мужчины выдержали все издевательства, но потом им разрезали животы и еще живых выбросили в воду.

Российская армия заходила туда, где был Московский патриархат. Оставаться в Русской православной церкви в Украине - значит принимать участие в убийстве украинских граждан.

Так считает капеллан Сергей Дмитриев. Ранее он был священником Украинской православной церкви Московского патриархата. Летом 2014-го перешел вместе с приходом и церковью под юрисдикцию УПЦ Киевского патриархата.

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Дата
17
марта

Местные хотели разорвать, а россияне замучили - похитили Владимира Рыбака

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