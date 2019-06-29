"Меня легонько задел осколок, поэтому пришлось сшивать рану. А рядом лежал убитый Василий Слипак"

Гибель выдающегося певца Василия Слепака, как и сама жизнь звезды - овеяны легендами. Мы знаем уже все о нем, его жизненный путь разобран по месяцам. Но смерть такого человека - является огромной потерей для Украины. Поэтому, когда подходит 29 июня, мы все вспоминаем "Мифа".

О самом бой, который состоялся 29 июня 2016 года на Светлодарской дуге, тоже немало известно. Однако многие подробности боя, остаются неизвестными.

Боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Юрий Гримарев, позывной "Волынь", был один из тех, кто принимал участие в этой операции. Он и пролил свет на события трех летней давности. А также рассказал о начале своего боевого пути.

Автор: предоставлены героем Юрий Гримарев воевать пошел в 2014 году. Вступил в ряды ДУК "Правый сектор"

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До войны я работал в Киеве, жил обычной жизнью украинского парня. Там и встретил меня Майдан. Ночью я выходил к протестующим, днем ​​работал в ресторане. Дважды у меня попадали резиновые пули "беркутни", но это не смертельно. Больше всего запомнилось из Революции, как милиция начала наступление на нас. Мы все побежали и в этот момент напротив толпы озверевших "беркутов" - вышел священник. Он что-то сказал им и они отступили. А дальше начался формировать "Правый сектор". Я с другом вступили в их ряды, они нам подходили. В июле 2014 нас отправили под Саур могилу. Помню, что мы ехали на автобусах. Половина из нас не имели оружия. В небольшой части была своя. Нам дали новенькие автоматы, поэтому я даже спал с ним, чтобы свои же не украли. На этих огромных автобусах, нас довезли до села Петровское, что в нескольких километрах от "савуркы". Мы постоянно блуждали, кружась по песчаным дорогам. Странная такая была картинка. Едут тяжелые "Икарусы" и туда сюда мелькают танки.

Как оно вообще, работаешь в дорогом ресторане в центе Киева, а тут раз, и ты ползаешь в песках и пыли на фронте?

Все же происходило постепенно. Тем более, что я сам захотел этого. В те дни, мне так и не удалось принять участие в прямых боях. Ходили на зачистку территорий, отстреливались от агрессора, бил из леса. А потом меня перевели в артиллерию. И уже будучи в поселке Пески, я работал на противотанковые пушке МТ-12 "Рапира". Потом мне пришлось вернуться в Киев. И я выезжал на фронт, только когда была необходимость - для серьезных операций. Одна из которых состоялась 29 июня 2016 года на Светлодарской дуге.

Как уже сейчас известно - она ​​закончилась неудачно. Что предшествовало этому бою?

Мы прибыли в точку сбора в районе Светлодарской дуги. Там находились: батальон "Киевская Русь", группа Волки Подолянина, которая затем перешла в 54 бригаду ВСУ и еще какие-то подразделения. В этом квадрате был огромный укрепленный район - разделен на три или четыре точки. Все это вместе называлось - "муравейник". В центре посадка и дорога. Посадкой в ​​сторону оккупантов - направлялась "Киевская Русь". Я с группой бойцов продвигались справа от посадки. Противоположно от нас шли ребята Подолянина. Они должны были принять огромный блиндаж и с первого раза, им это не удалось. Соответственно эти бойцы понесли потери. Батальон "Киевская Русь" тоже понес потери. Не хочу вдаваться в детали, но некоторые бойцы отнеслись к бою очень несерьезно ..

Вам удалось выполнить свою часть задачи?

Так, забросали блиндаж оккупантов с РПГ и потом зашли туда. Хотя нас должна была прикрывать артиллерия. Но этого, как всегда - не произошло. Позади нас стояла пушка "Рапира". Им дали 12 снарядов, чтобы они могли накрыть огнем российские блиндажи. Однако ребята никуда не попали, поскольку у них был поврежден прицел. С 12 зарядов - выстрелили 8. АГС не использовались вообще - боялись, что по нам попадет. Должны были работать боевые машины, но их тоже не было. Эта часть операции тоже была спланирована неудачно. Увидели трех мертвых наемников. Еще двое попытались бежать Зайдя в московские окопы - увидели трех мертвых наемников. Еще двое попытались бежать. Мой друг глядя, как эти доходяги бегут, хотел с "мухи" по ним выстрелить, но она не сработала с первого раза, второго тоже. И только с третьего раза полетела в направлении врагов. Но не разорвалась. Они присели, ожидая взрыва, но ничего не произошло. Один из них потом удалось уничтожить. Он залез в шахтный ствол и не вылезал. Мои собратья подошли и сказали, чтобы он вылезал, мол - жизнь оставим. Но тот придурок пустил в них очередь из автомата. Ребятам пришлось бросить туда гранату. Другой, убегая - оставил свои документы. Оказалось, что это какой-то "бурят", лейтенант запаса. Пришел в Украину счастья поискать. В окопах была оставлена ​​большое количество оружия. Шевроны российские, тушенки, банка какой оленины. Сигареты "Донской табак". Не зря сходили.

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Захватив вражеские позиции, у вас появился, какой-то план следующих действий: отступать, закрепиться?

Когда нам удалось взять запланированные точки, по крайней мере я говорю нашей группы. По всем позициям начала прицельно работать вражеская артиллерия. Ниже их позиций в метрах 200 - находилось село. Было слышно, как что-то гудит. Поэтому мы вынуждены были отойти. Ведь против артиллерии - автомат не повоюешь.

Вы видели, как погиб "Миф"?

Нет. Все происходило в противоположном направлении. Мы видели, как его тело лежало у медицинского пункта. Туда вообще свозили всех, кого нужно было подшить или мертвых. Меня слегка задел осколок, поэтому пришлось сшивать рану. А рядом лежал убитый Василий Слипак. Помню, что в тот момент уже проходил переполох. Все знали, кто погиб, поэтому старались что-то решить. Мы же собрав вещи - отправились домой.

Автор: Надане Ганна Счасна Василий Слипак - известный оперный певец из Львова. Воевать ушел в 2016 году, погиб на Светлодарской дуге 27 июня 2016-го

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Как часто вспоминаете этот бой?

Неприятно, что потеряли такого человека. Известный певец. Тем более, что сегодня очередная годовщина этого боя. Но это война и здесь гибнут бойцы.

С момента боя прошло три года. Эта неудача не отбила у вас желание воевать?

Нам надо приобретать Победу. Думать, волноваться, мы будем потом.