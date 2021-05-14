Медведчука унизили, Путина обидели. Ситуация будет напрягаться - политолог

 
Ексклюзивы
1/5
Как оперируют сердце - уникальные фото с операционной
Как оперируют сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 225
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 405
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 441
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 423
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1080
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 765
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 612
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 783
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 549
Фото
Все фото
9
9
7
4
7
&quot;Иду на вы!&quot;: спецназовцы ВСУ приняли присягу в Холодном яру
"Иду на вы!": спецназовцы ВСУ приняли присягу в Холодном яру
Украинские разведчики тренировались на американском корабле
Украинские разведчики тренировались на американском корабле
&quot;Когда сумерки спустились на донбасские холмы&quot; - бойцы поделились душевными снимками с передовой
"Когда сумерки спустились на донбасские холмы" - бойцы поделились душевными снимками с передовой
В Коростене попрощались с разведчиком, который погиб на Донбассе
В Коростене попрощались с разведчиком, который погиб на Донбассе
&quot;Стал патриотом и меня научил&quot;: трогательные фото матерей и жен погибших воинов
"Стал патриотом и меня научил": трогательные фото матерей и жен погибших воинов
Видео
Все видео
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
На Донбасс прибыли колонны военной техники РФ. Видео
На Донбасс прибыли колонны военной техники РФ. Видео
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 315
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 387
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 288
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 441
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 459
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 54
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
пятница, 14 мая 2021 18:13

Медведчука унизили, Путина обидели. Ситуация будет напрягаться - политолог

  Комментировать
Медведчука унизили, Путина обидели. Ситуация будет напрягаться - политолог
Виктора Медведчука не трогал ни один украинский президент. Фото: Сергей Старостенко

После ареста своего кума Виктора Медведчука хозяин Кремля Владимир Путин заморозит переговорный процесс.

"Несмотря на заявление прессекретар президента РФ Дмитрия Пескова, что будто бы в дело Медведчука никто не будет вмешиваться, Путин воспринял арест как личный вызов и без ответа он не останется", - говорит Gazeta.ua политолог Андрей Золотарев.

Россия начнет замораживать Минск, заблокирует Керченский пролив. Украина из-за этого потеряет деньги.

"Медведчука в Москве рассматривали как эксклюзивного коммуникатора с "русским миром". Владимир Зеленский фактически разорвал эти договоренности, которые были прицепом к Минским. Кстати, Петр Порошенко относился к ним даже серьезнее, чем к Минским переговорам", - говорит эксперт.

Ни один президент Украины не рисковал судить Виктора Медведчука.

"Надо понимать, что в 2015-2018-х годах он заработал больше, чем за все годы до этого из-за трубопровода", - говорит Золотарев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт

У Зеленского недостаточно ресурсов, чтобы ускорить ход дела. Домашний арест - это унижение антиукраинского политика.

"Если бы был просто арест, то его сторонники собрали бы те 300 миллионов выкупа и Виктор Медведчук бы спокойно занимался политической деятельностью. Теперь он просто сидит в своем имении. Его приравняли ко всем и его это унизило. Но я думаю, что ситуация будет напрягаться" , - говорит политолог.

Россия будет подавлять любой намек на политических протестов в оккупированном Крыму. Вопрос освобождения полуострова с места не сдвинется.

Подозрение нардепам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено по трем эпизодами. Об этом на брифинге сообщила генеральный прокурорк Ирина Венедиктова.

Оба подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов.

Казак бежал в Российскую Федерацию, а Медведчук находится в Украине, сказал глава СБУ Иван Баканов.

Автор: София Староконь
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медведчука унизили, Путина обидели. Ситуация будет напрягаться - политолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Стефаник мог стать писателем мирового масштаба

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

Создали сладости в тюбике

Умер Фрэнк Синатра

Укололи первую вакцину

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8343
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 6795
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 6750
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 5112
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4680
Донбасс
В лесу обнаружили большой склад снарядов
В лесу обнаружили большой склад снарядов Просмотров: 90
Кум не поможет - политолог про неутешительную судьбу Медведчука
Кум не поможет - политолог про неутешительную судьбу Медведчука
 Просмотров: 216
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
 Просмотров: 387
Возможное нападение с Крыма: силовики провели оперативные сборы
Возможное нападение с Крыма: силовики провели оперативные сборы Просмотров: 216
Снайпер убил сержанта Павла Колесника
Снайпер убил сержанта Павла Колесника Просмотров: 432
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
5
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
3
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Голосов: 11107
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть