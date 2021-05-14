Медведчука унизили, Путина обидели. Ситуация будет напрягаться - политолог

Виктора Медведчука не трогал ни один украинский президент. Фото: Сергей Старостенко

После ареста своего кума Виктора Медведчука хозяин Кремля Владимир Путин заморозит переговорный процесс.

"Несмотря на заявление прессекретар президента РФ Дмитрия Пескова, что будто бы в дело Медведчука никто не будет вмешиваться, Путин воспринял арест как личный вызов и без ответа он не останется", - говорит Gazeta.ua политолог Андрей Золотарев.

Россия начнет замораживать Минск, заблокирует Керченский пролив. Украина из-за этого потеряет деньги.

"Медведчука в Москве рассматривали как эксклюзивного коммуникатора с "русским миром". Владимир Зеленский фактически разорвал эти договоренности, которые были прицепом к Минским. Кстати, Петр Порошенко относился к ним даже серьезнее, чем к Минским переговорам", - говорит эксперт.

Ни один президент Украины не рисковал судить Виктора Медведчука.

"Надо понимать, что в 2015-2018-х годах он заработал больше, чем за все годы до этого из-за трубопровода", - говорит Золотарев.

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У Зеленского недостаточно ресурсов, чтобы ускорить ход дела. Домашний арест - это унижение антиукраинского политика.

"Если бы был просто арест, то его сторонники собрали бы те 300 миллионов выкупа и Виктор Медведчук бы спокойно занимался политической деятельностью. Теперь он просто сидит в своем имении. Его приравняли ко всем и его это унизило. Но я думаю, что ситуация будет напрягаться" , - говорит политолог.

Россия будет подавлять любой намек на политических протестов в оккупированном Крыму. Вопрос освобождения полуострова с места не сдвинется.

Подозрение нардепам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено по трем эпизодами. Об этом на брифинге сообщила генеральный прокурорк Ирина Венедиктова. Оба подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов. Казак бежал в Российскую Федерацию, а Медведчук находится в Украине, сказал глава СБУ Иван Баканов.