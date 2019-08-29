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четверг, 29 августа 2019 20:24

"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как Киев чествовал память павших
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В Украине 29 августа - День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Траурные мероприятия проходят в центре столицы на Михайловские площади.

Автор: София Староконь
  В очах в людей туга
В очах в людей туга

У нас есть своя стена плача, она находится в Киеве, в Михайловском Златоверхом соборе. В ноябре 2013 году его священники спасли студентов, вышедших отстаивать евроинтеграцию. С началом российского военного вторжения в стенах собора проводили панихиды по погибшим украинским военными.

В 2015 году там установили стену памяти Погибших украинцев, на ней разместили фотографии и краткую биографию павших воинов с указанием времени и места смерти.

К сожалению ее размеры все еще увеличиваются.

На залитой августовским солнцем Михайловской площади многолюдно. С самого утра сюда приходят, чтобы возложить цветы и зажечь лампадки.

Утром президент Украины Владимир Зеленский со своей женой Еленой пришел, чтобы почтить память героев войны.

В этот день, 5 лет назад, российские войска нарушили свое слово и подло обстреляли колонну украинских военных, которые выходили из окружения. Перед этим пообещав им, что все смогут вернуться домой невредимыми.

Погибло 254 солдата, ранены около 500, а взято в плен 300 военных, которых впоследствии отпустили. Однако 13 из них до сих пор находятся там.

Выжившим пришлось выбираться из окружения пешком, преодолевая подсолнуховые поля.

До самой стены не протолкнуться - вокруг нее собрались близкие друзья, побратимы и родственники погибших. Больше всего людей стоит у стенда с названием "август - сентябрь 2014 года". В большинстве - женщины, которые держат в фотографии погибших детей или мужей и пару цветов: гвоздики либо подсолнухи, как символ Дня памяти защитников. В их глазах боль и тоска.

Автор: София Староконь
  Мать одного из погибших. 5 лет женщина не может смириться с потерей
Мать одного из погибших. 5 лет женщина не может смириться с потерей

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Некоторые из них гладят руками и цветами фотографии. Плачут и вытирают слезы.

"Погиб моей кумы единственный сын. Ей теперь трудно, потому что потеряла и мужа и ребенка. Он очень хорошим был, на Майдане стоял, потом пошел воевать. В Новых Петровцах их готовили. Машину разбили, и они все погибли. Год мы нашего Олежку искали, а потом по ДНК-тесту нашли в Днепре. Мать даже и не видела его, потому что привезли тело в закрытом гробу. До сих пор надеется, что это ошибка и Олег наш жив. Он на Ивана Купала свой день рождения праздновал, а затем в августе погиб ", - сквозь плач говорит Анна Степановна, тетя погибшего в "зеленом коридоре" Ульяницкого Олега.

Символ трагедии - цветок подсолнух. Его стебель неприятен на ощупь. Подсолнуховыми полями выходили уцелевшие украинцы
Фото: София Староконь
Через российскую агрессию вдовами осталось 254 женщины. Они рассказывают своим детям почему умер их отец
В глазах у людей тоска
Мать одного из погибших. 5 лет женщина не может смириться с потерей
В очах в людей туга

Перед стелой на коленях сидит брюнетка. Она рыдает время от времени касаясь фотографии своего родственника. Рядом с ней стоит женщина с двумя детьми, показывает на одну из фотографий и говорит - это ваш папа. Дети маленькие и удивлены тому, что мама такая грустная и обнимает их в этом месте.

Среднего роста человек в пиксельном камуфляже зажигает фиолетового цвета лампадку. Стоит несколько секунд глядя на фото. Вздыхает и хромая уходит.

У лавочек поставили ящики с водой, чтобы все, кому надо могли взять себе бутылочку. Кроме этого на месте дежурит карета "скорой помощи".

От солнца можно спастись только в сквере, там стоит много людей с нашивками "Донбасс", "Херсон", "Миротворец". Они - члены добробатов, что принимали участие в окружении Илловайска и выходе оттуда.

В тени стоят трое военных из батальона "Херсон". 29 августа они в составе группы "Булава", под руководством Руслана Хомчака, должны были выйти к Новокатериновке.

"Просто в определенное время я понял, что кроме меня никто ребят оттуда не выведет. Мы попали под обстрел, остались со мной 10 ребят. И приняли решение пойти к кацапам. Там были бойцы из "Донбасса", так я с них сорвал все наклейки , чтобы они домой пришли", - говорит Александр Шушукин на позывной Егерь.

Мужчина рассказал, что имел прибыльный бизнес, но все оставил, чтобы защищать Украину.

"В нашем "Херсоне" были самодостаточные, состоятельные люди. Был хирург Влад Ковалев, врач был - от бога. Остался-бы живым, то мог стать министром", - говорит его побратим.

Автор: София Староконь
  Бойцы батальона МВД "Херсон"
Бойцы батальона МВД "Херсон"

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Они демонстрируют свой флаг. На сине-желтом знамени надпись "Херсон".

Начинается траурный молебен. Проводит митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний. Воздух начинает наполняться запахом ладана. После этого священники возложили цветы к стеле.

29 августа 2014-го российские войска коварно расстреляли украинских военных, выходящих из города Иловайск Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о чествовании 29 августа - Дня памяти защитников Украины.

Автор: София Староконь
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Дата
29
августа

Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии

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