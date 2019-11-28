Маруся Зверобой после обысков продолжила критиковать Зеленского

ГБР подтвердило обыски в волонтеры Маруси Зверобой. Фото: Главком

Волонтер и военная Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Беленькая-Gazeta.ua) предупредила президента Украины Владимира Зеленского о последствиях репрессий в отношении защитников и активистов.

Комментируя утренние обыски в ее доме она напомнила Зеленскому о последствиях таких действий, пишет Newsone

"Распиарили по всему телевидению вырванную из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, поехал хамить нашим военнослужащим. Его предупредили: если ты будешь хамить ... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой произойдет все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобою не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься - произойдет все так, как мы сказали. И нехрен вести себя так с людьми, которые защищают родину", - говорит она.

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Сегодня сотрудники ГБР пришли с обыском в квартиру Елены Самбул, больше известной пользователям соцсетей как Маруся Зверобой. Об этом стало известно из трансляции продолжительностью около трех минут, которую в начале обыска вела сама Зверобой. На видео слышен голос мужчины, который называет себя следователем ГБР Игорем Ковизою.