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Маруся Зверобой не верит доказательствам против подозреваемых в убийстве Шеремета

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Маруся Зверобой не верит доказательствам против подозреваемых в убийстве Шеремета
Ветеран прокомментировала брифинг МВД. Фото: 112

Ветеран АТО Елена Самбул (Маруся Зверобой) выступила в защиту военного медика Юлии Кузьменко (позывной "Лиса"), которую подозревают в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Пусть разбираются адвокаты, полиция. Но даже если эту "Лису" посадят, я к ней на суд тоже приду ее вытаскивать. Что делать? Единство - она ​​такое", - заявила Зверобой в эфире "5 канала".

МВД опубликовало аудиозапись, на которой Кузьменко обсуждает возможность покушения на Зверобой или похищения ее детей.

Маруся Зверобой отметила, что не верит в правдивость представленных на брифинге по расследованию дела Шеремета доказательств и экспертиз.

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"Я только "Пуму" узнала. Знаю ее с 2014-го года. И характер ее знаю. Мне не понравилось, когда сказали, что она "лидер". Гаркнула на мужчину и это означает, что она виновата? Это бред какой-то. Характер - это не показатель. Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я его хочу взорвать, но мне это "лепят". После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, к их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала", - заявила Зверобой.

Следствие установило 5 исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева летом 2016-го. Это Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко.

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