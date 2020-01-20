Мартин Сайдик назвал Россию "государством-великаном"

Сайдик говорит, что РФ так и не определилась со своим местом в мире. Фото: atr.ua

Мартин Сайдик, бывший представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонний контактной группе назвал Россию великаном.

Добавил, что она хотела участвовать в переговорах об ассоциации Украины и Евросоюза, пишут российские СМИ.

"Украина должна в какой-то момент сделать выбор. Я общался с членами делегации ЕС, вели переговоры с Украиной относительно Договора об ассоциации. Они мне говорили: мы столько раз спрашивали у россиян: что вы хотите, какие у вас конкретные проблемы? И единственное, что слышали в ответ: мы хотим участвовать в этих переговорах (ЕС и Украины - ред.) Но это не треугольник! Таких переговоров не могло быть.

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Почему есть такие дискурсы? Почему развивается противостояние? Великан не должен говорить гному: ты для меня угроза. А вот для гнома великан - угроза. Великан должен внушить гному доверие и не требовать от гнома, чтобы тот внушил доверие великану. А что вы делаете? В основном великан кричит, шумит и говорит: если ты не сделаешь то-то, я тебе отключу это ", - говорит он.

Сайдик добавил, что "Россия-великан" ничего не сделала для того, чтобы внушить доверие своим соседям, которые все меньше, чем она, поэтому "эти страны-гномы начинают бояться".

Экс-представитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, который участвовал в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске ответил на вопрос - кто является сторонами конфликта на Донбассе.