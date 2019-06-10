Мариупольскую бригаду передают морской пехоте

56-я мотопехотная бригада создана 2015 года на базе 3 батальонов территориальной бороны/фото: ОК "Пивдень"

Военно-морские силы Украины рассматривают возможность введения в состав Командования Морской пехоты третьей бригады.

Речь идет о передаче из состава оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, сообщает Украинский милитарный портал.

В составе бригады сейчас находится 21-й, 23-й и 37-й отдельные мотопехотные батальоны, а также бригадный артиллерийский дивизион, танковая рота и другие штатные подразделения.

В случае положительного решения до конца 2019-го года 56-я бригада войдет в состав Командования морской пехоты.

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Станет третьей бригадой в составе после 36-й бригады, которая была сформирована 2015-го, и 35-й бригады образованной прошлого года.

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