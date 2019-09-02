"Любовь к Родине стоит боли" - в Днепре спасают старшего лейтенант ВСУ

30 августа около 22:00 вблизи Новозвановка На Луганщине оккупанты обстреливали позиции украинских военных. Ранения получил 28-летний старший лейтенант Вооруженных сил. За 4 дня он должен был пойти на ротацию.

С Попасной и военного госпиталя военнослужащего эвакуировали в Днепр в больницу Мечникова.

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"Разорвало бронежилет, отбросило, потерял сознание. Потом увидел большое ранения локтя и бедра, - пишет главный врач больницы Сергей Рыженко в Facebook. - Тяжелая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы локтевой кости, множественные ранения бедер".

Врачи готовят план выздоровления молодого офицера. Дмитрий родом из города Яготин Киевской области.