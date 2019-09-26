Лукашенко предложил обменяться заключенными

Лукашенко предложил обмен заключенными. Фото: Спутник Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов помиловать и обменять заключенного за шпионаж украинца Павла Шаройко.

Хочет забрать заключенного в Украине Юрия Политику, сообщает государственное информагентство Беларуси БелтА.

"Много разговоров о этих задержанных. Хотя на эту тему я с Петром Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы: видео, аудиозаписи по вашему парню. Звание его - полковник. Я Петру Порошенко говорю: слушай, что ты хочешь знать о нас? Я тебе все сам расскажу-покажу, документы передам. Зачем прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения ", - говорит Лукашенко.

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В отношении Юрия Политики господин Лукашенко говорит, что не против суда над ним. Наоборот, он его ждет.

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, так судите его, а мы осудим Шаройко. Ну и не будем ... Жаль людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет. Даже если они есть, мы же договорились с тобой (с Порошенко - Gazeta.ua.). Я Порошенко говорю: давайте сделаем, это отравляет наши отношения, и люди неправильно понимают. "Саша, все, решено, решаем" (были слова Порошенко - Gazeta.ua). Почему решается до сих пор ", - говорит он.

Об условиях, в которых находится украинец, президент Беларуси сказал, что они очень хорошие.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел прес-конференцию с представителями украинских СМИ.