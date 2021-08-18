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среда, 18 августа 2021 03:13

Луганскую и Донецкую ОГА просят оценить возможность проведения местных выборов

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ЦИК снова обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ВГА, чтобы там оценили возможности проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года.

"В такой ситуации решение о возможности/невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих заключений и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов, как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года", - сообщается на странице ЦИК в Facebook.

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ЦИК ожидает выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 19 августа.

Если станет возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года, ЦИК должна принять решение о их назначении не позднее 21 августа 2021 года.

48% украинцев негативно относятся к тому, что Владимир Зеленский повторно будет баллотироваться в президенты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа.

21,9% опрошенных отнеслись бы к этому положительно, еще 18,5% - безразлично. 11,6% затруднились ответить.

Также большинство граждан считают Зеленского некомпетентным.

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